Левски е в задънена улица: Редица клубове следят Марин Петков, но на „Герена“ няма нито една оферта за него

Ръководството на Левски се сблъска с голям проблем свързан с българския национал Марин Петков. Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ редица отбори от чужбина следят 22-годишния флангови футболист на „сините“, но на този етап на стадион „Георги Аспарухов“ няма нито една оферта за правата му. Това спъва сериозно плановете на крилото, на когото му бе обещано, че ще бъде продаден по време на зимния трансферен прозорец.

Марин Петков отдавна е готов да премине в друг клуб

Марин Петков отдавна е готов да продължи кариерата си в чужбина. През лятото на 2025 година той бе на крачка от преминаване в полския Ракув, но тогава сделката не се осъществи по ред причини. Затова и шефовете на Левски обещаха на крилото, че по време на зимната пауза той ще бъде продаден зад граница. За момента обаче това изглежда много трудна задача, тъй като липсват купувачи.

Левски иска 1,3 милиона евро за правата на крилото

Както е известно, ръководството на Левски е готово да се раздели с Марин Петков срещу сума от порядъка на 1,3 милиона евро. „Сините“ също така искат да запазят и процент от следваща продажба на крилото. Именно тези две изисквания за момента плашат потенциалните купувачи на българския национал. През този сезон Петков се представя на много високо ниво като е записал 23 мача за Левски във всички турнири. В тях той е реализирал седем попадения, а също така е направил и две асистенции. Крилото има договор със „сините“ до лятото на 2027 година.

