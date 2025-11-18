Студио Actualno:

България U19 записа първа победа, но два жълти картона попречиха на „лъвчетата“ да се класират

Юношеският национален отбор на България до 19 години не се класира за елитния кръг преди Евро 2026. „Лъвчетата“ победиха връстниците си от Фарьорските острови с класическото 3:0 на „Гросикс Арена“ в Татабаня, Унгария. Въпреки това завършиха трети в квалификационната група „F“ и няма да продължат напред. Те са имат равен брой точки с втората Унгария (4), както равна голова разлика (5:3).

Равенството между България U19 и Унгария U19 доведе до броене на жълтите картони

Равнството и в прекия сблъсък с „маджарите“ доведе до сравнение на броя жълти картони. За жалост България е получила два жълти картона повече от Унгария и остава на третото място, което не носи квалификация за елитния кръг преди Евро 2026. Освен това, „лъвчетата“ нямат шанс да се класират и като един от най-добрите трети отбори.

България U19

България U19 записа първата си победа в група „F“

Успехът на националния отбор на България до 19 години беше първи в квалификационната група „F“. „Лъвчетата“ поведоха в резултата в 50-та минута с гол на Стивън Стоянчов след подаване на Калоян Божков. Филип Гигов удвои аванса на България в 81-вата минута, а в добавеното време Васил Каймаканов подаде за Самуил Цанев, който оформи крайното 0:3. Преди този мач „лъвчетата“ загубиха от връстниците си от Франция с 1:2 и направиха равенство 1:1 с Унагария.

