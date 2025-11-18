Юношите на България удариха Молдова на престижен турнир на УЕФА

Юношеският национален отбор по футбол до 15 години стартира с победа с 2:1 срещу Молдова в първия си мач от приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне „лъвчетата“ още с отборите на Азербайджан и Черна гора между 18 и 23 ноември.

Красимир Илчев и Иван Дедев донесоха успеха на "лъвчетата"

Точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Красимир Илчев в 53-ата и Иван Дедев в 81-ата минута.

„Лъвчетата“ владееха инициативата по време на целия мач срещу домакините и след ранно допуснат гол през първата част стигнаха до пълен обрат и множество положения пред противниковата врата.

