Юношите на България удариха Молдова на престижен турнир на УЕФА

18 ноември 2025, 15:42 часа 220 прочитания 1 коментар

Юношеският национален отбор по футбол до 15 години стартира с победа с 2:1 срещу Молдова в първия си мач от приятелския турнир на УЕФА, който ще срещне „лъвчетата“ още с отборите на Азербайджан и Черна гора между 18 и 23 ноември.

Красимир Илчев и Иван Дедев донесоха успеха на "лъвчетата"

Точни за селекцията на Петър Карачоров бяха Красимир Илчев в 53-ата и Иван Дедев в 81-ата минута.

Юношески национален отбор по футбол на България до 15 години

„Лъвчетата“ владееха инициативата по време на целия мач срещу домакините и след ранно допуснат гол през първата част стигнаха до пълен обрат и множество положения пред противниковата врата.

Бойко Димитров
