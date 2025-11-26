Стефан Софиянски за Sport Republic: Левски заслужава по-добра компания!

Бившият кмет на София и служебен министър-председател на България Стефан Софиянски направи любопитен коментар относно евентуалната смяна на собствеността в Левски. Както е известно, той е голям фен на „сините“ и следи изкъсо всичко случващо се в клуба. Софиянски взе отношение по темата с интереса на компанията на Драган Шолак Sport Republic към мажоритарния пакет акции на българския гранд.

Според Стефан Софиянски Левски заслужава да бъде закупен от по-добра компания. Бившият кмет на столицата говори и за евентуалната реконструкция на стадион „Георги Аспарухов“. Той е на мнение, че първо „сините“ трябва да изградят отбор, да станат шампион, а чак след това да мислят за ново съоръжение.

„Смятам, че титлата може да се завърне още този сезон“

„Прочетох портфолиото на кандидат-купувача. Видях, че притежават няколко клуба, но Саутхемптън и Валансиен са във вторите нива на английския и френския футбол. Гьозтепе на Мъри Стоилов само е в елитна дивизия, като се представя много добре. Струва ми се обаче, че колкото и да е слаб българският шампионат, Левски заслужава, ако влиза в някаква подобна структура, по-добра компания“.

„Според мен трябва да се следват няколко стъпки. Първо, нека Левски да стане шампион, да има силен отбор, а след това да мисли за нов стадион. Всичко да дойде постепенно. Смятам, че титлата може да се завърне още този сезон. Разбира се, трябва да се разчита и на стечение на обстоятелствата. Видяхме, че някои пропуски на конкурентите дадоха възможност на Левски да води в класирането с осем точки разлика пред втория. Добър аванс, който си мисля, че има шанс да бъде задържан до края на сезона“, заяви Стефан Софиянски.

