Испански специалист пристига в България, за да работи отново в Първа лига

Испанският футболен треньор Хосу Урибе отново ще работи в елита на българския футбол, поемайки тима на Берое, съобщава "Тема Спорт". Специалистът е любимец на местните футболни фенове в Стара Загора и сега отново ще застане начело на заралии в опит да изведе тима от кризата. Очаква се 56-годишният Урибе да кацне в България в сряда, а в четвъртък да изведе Берое за първа тренировка, информират колегите от Dsport.

Хосу Урибе се завръща в Берое

Хосу Урибе бе начело на Берое от октомври 2024 г. до май 2025 г., но се стигна до раздяла след тежката загуба с 0:6 от Ботев Пловдив. Впоследствие стана ясно, че е имало и "помощ" за загубата и от доскорошния наставник на отбора Алехандро Сагерас, който бе негов асистент, а преди дни бе уволнен като старши треньор на Берое заради слабите резултати на тима.

Не е изключено Берое да бъде изведен в мача срещу ЦСКА 1948 от Пламен Липенски, който пое "на пожар" отбора от Стара Загора. Очаква се Урибе да изведе Берое за повторен дебют идната седмица за мача с Черно море във Варна на 3 декември. Трябва да се припомни, че във визитката на Урибе личат отбори като испанските Ейбар, Алавес, Елче, Лас Палмас, Хетафе, Жирона, а и гръцкият Пансерайкос.

Още: Имаше ли съдийско рамо за Лудогорец срещу Септември? (ВИДЕО)