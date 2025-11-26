Спорт:

Испански специалист пристига в България, за да работи отново в Първа лига

Испанският футболен треньор Хосу Урибе отново ще работи в елита на българския футбол, поемайки тима на Берое, съобщава "Тема Спорт". Специалистът е любимец на местните футболни фенове в Стара Загора и сега отново ще застане начело на заралии в опит да изведе тима от кризата. Очаква се 56-годишният Урибе да кацне в България в сряда, а в четвъртък да изведе Берое за първа тренировка, информират колегите от Dsport.

Хосу Урибе бе начело на Берое от октомври 2024 г. до май 2025 г., но се стигна до раздяла след тежката загуба с 0:6 от Ботев Пловдив. Впоследствие стана ясно, че е имало и "помощ" за загубата и от доскорошния наставник на отбора Алехандро Сагерас, който бе негов асистент, а преди дни бе уволнен като старши треньор на Берое заради слабите резултати на тима. 

Не е изключено Берое да бъде изведен в мача срещу ЦСКА 1948 от Пламен Липенски, който пое "на пожар" отбора от Стара Загора. Очаква се Урибе да изведе Берое за повторен дебют идната седмица за мача с Черно море във Варна на 3 декември. Трябва да се припомни, че във визитката на Урибе личат отбори като испанските Ейбар, Алавес, Елче, Лас Палмас, Хетафе, Жирона, а и гръцкият Пансерайкос.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
