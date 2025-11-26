Паро Никодимов: В ЦСКА ги чака още много работа, но са на прав път!

Легендата на ЦСКА и българския футбол Аспарух Никодимов коментира представянето на „армейците“ в последните седмици. Както е известно, тимът на Христо Янев се намира в отлична форма като е в серия от шест поредни победи в Първа лига. Паро, както всички наричат именият бивш футболист и треньор, говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като заяви, че на „червените“ им предстои още много работа, но са на прав път.

Никодимов бе категоричен, че не му се нрави фактът, че в ЦСКА се подвизават много чуждестранни играчи, но това е положението в момента. Той допълни, че когато в родните грандове има повече българи, то това ще се отрази положително на футбола у нас.

"За съжаление, в ЦСКА играят много чужденци, но това е положението"

„Труден, но много важен успех за ЦСКА. Беше от изключителна важност да се вземе този мач и да се затвърди силното представяне в последно време. ЦСКА премина през доста трудности, но е на прав път. На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент. Постепенно нещата се подреждат“.

„В ЦСКА ги чака още много здрава работа, която трябва да се свърши. Взеха още едни ценни три точки. Сега е важно в ЦСКА да има добро настроение и се вижда, че има. Става една подмяна на поколенията в отбора. За съжаление, в ЦСКА играят много чужденци, но това е положението. Ще се радвам скоро да виждаме повече българи на терена с червената фланелка. Винаги ЦСКА е бил силен, когато е имало повече българи в състава“.

„България има нужда от силен ЦСКА, Левски, Славия, Локо Сф, както и качествени пловдивски отбори. Дано този успех да ги мотивира още повече и да продължават да печелят и да се изкачват в класирането. От тях си зависи. Ние каквото и да говорим е все едно. Можем само да им стискаме палци и да се надяваме нещата да се получават, защото си обичаме отбора и искаме той да върви напред и нагоре, а понякога не е толкова лесно“, заяви легендата на ЦСКА.

