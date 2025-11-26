Играчите на ЦСКА напълнили джобовете след победата над Левски

Играчите на ЦСКА са прибрали солидни премии за победата над големия съперник Левски във Вечното дерби на българския футбол. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Както е известно, „армейците“ спечелиха двубоя с минималното 1:0 като единственото попадение в срещата падна в 77-ата минута и бе дело на Джеймс Ето'о. Ръководството на „червените“ е останало изключително доволно от успеха на момчетата на Христо Янев и е взело решение да ги поощри за победата.

Играчите на ЦСКА са получили по 10 бона

Според информациите Ето'о и компания са получили по 10 000 лева за победата над Левски. Парите са били преведени по сметките на играчите още в часовете след двубоя, който се състоя на 8 ноември на Националния стадион в София. Шефовете на ЦСКА възнамеряват да продължат да стимулират футболистите при постигнати резултати. По този начин ръководството на „армейците“ демонстрира, че няма да щади средства, за да може отборът да се върне на върха в България.

Най-големите бонуси в ЦСКА бяха при Гриша Ганчев

Това обаче не са най-големите бонуси, раздавани в ЦСКА през годините. През 2020-та и 2021-ва „червените“ достигнаха до груповите фази на Лига Европа и Лигата на конференциите. Именно тогава ръководството на клуба, в лицето на Гриша Ганчев, е давало най-големи премии. Най-големите бонуси за победа във вътрешното първенство при предишните шефове обаче са били 5 хиляди лева.

