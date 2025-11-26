Счупил ребрата на дядо си: Мъж се сдоби с обвинение

Пореден случай на домашно насилие - мъж преби дядо си и му счупи две ребра, съобщава на страницата си в интернет Софийската районна прокуратура. Към наказателна отговорност е привлечен 35-годишен мъж, счупил ребра на 84-годишния си дядо.

На 24.11.2025г. около 15,00 часа в апартамент в гр. София, обвиняемият Л.Д. е удрял с ръце и крака в областта на главата и тялото на дядо си. Вследствие на ударите му причинил телесна повреда, изразяваща се в счупване на девето и десето ребро в ляво и рани и оток на лявата предмишница. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание “лишаване от свобода“ до 3 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор Л.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка “задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

