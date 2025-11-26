Сираков с ултиматум към ас на Левски, грози го съдбата на Анди Краев

Ръководството на Левски, в лицето на мажоритарния собственик на клуба Наско Сираков, е поставило ултиматум на един основните защитници в състава на Хулио Веласкес. Става дума за централния бранител на „сините“ Кристиан Димитров. Както е известно, договорът на българския национал със столичния гранд изтича след края на сезона и той вече получи предложение за неговото подновяване. 28-годишният защитник обаче мотае Левски и все още не е дал отговор дали ще предподпише контракта си.

Кристиан Димитров мотае Левски за нов договор

Според информация на колегите от „Мач Телеграф“ Кристиан Димитров е бил привикан на среща от Наско Сираков, за да обсъдят казуса с изтичащия му договор. На нея е присъствал и изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. Централният защитник обаче за пореден път е увъртал и не е дал конкретен отговор дали ще продължи контракта си със „сините“.

Това никак не се е понравило на шефовете като на „Герена“ дори се е заговорило, че той има време до края на годината да реши дали ще преподпише. Ако това не се случи, то Димитров може да последва съдбата на Андриан Краев, който бе „замразен“ от ръководството, тъй като не пожела да поднови договора си с клуба.

Защитникът се надява на оферти от чужбина

Левски подаде ръка на Кристиан Димитров в много труден момент от неговата кариера. Бранителят бе свободен агент, след като в началото на 2023-та договорът му с Хайдук Сплит изтече и не бе подновен. В крайна сметка „сините“ решиха да гласуват доверие на защитника, който възроди кариерата си на стадион „Георги Аспарухов“. Самият Димитров се надява, че ще успее да си намери отбор в чужбина и затова не бърза да подписва нов договор с Левски.

