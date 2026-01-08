Заги за нов в ЦСКА: По-техничен е от Ето'о, „червените“ трябва да са доволни от този трансфер

Бившият треньор на Славия Златомир Загорчич се изказа много ласкаво за едно от новите попълнения на ЦСКА. Става въпрос за 24-годишния дефанзивен полузащитник Исак Соле. Както е известно, националът на Централноафриканската република пристигна при „армейците“ именно от най-стария столичен клуб, където работи със Заги. Сръбският специалист говори пред колегите от „Тема спорт“ като бе категоричен, че „червените“ трябва да са много доволни от този трансфер.

По думите на Загорчич Исак Соле много наподобява Джеймс Ето'о като стил на игра, но за разлика от полузащитника на ЦСКА бившият халф на Славия е много по-спокоен и по-техничен футболист. Сърбинът също така заяви, че новото попълнение на „армейците“ е много силен играч за българските стандарти.

„Исак Соле е много силен футболист за българските стандарти“

„Страхотен футболист. Показа качествата си и в Гьозтепе, където изигра силен минал сезон, но се контузи и се наложи да се върне в Славия. В началото му трябваше малко време след възстановяването. Най-вече във физическо отношение. Играч, който можеше да помогне още на Славия, но сега ще го прави в ЦСКА“.

„Соле е типичен дефанзивен халф, най-силен е пред защитата, където върши много работа. Винаги обаче е готов и да се включи в атака. Успя да вкара и няколко гола така. Става въпрос за един много силен футболист за българските стандарти. В ЦСКА трябва да са доволни от този трансфер. Подобен играч при тях е Джеймс Ето‘о. Исак Соле обаче е по-спокоен и по-техничен от него. А това е важно за цялата картина. Ще свърши работа на ЦСКА. Ако не беше контузията, Гьозтепе беше готов да откупи правата му“, заяви Златомир Загорчич.

