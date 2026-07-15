Спасителят Веско има нужда от помощта ни!

Много хора познават Веско – един от ръководителите на АСО Перник и част от отряд Дупница към Планинската спасителна служба. Човек с огромно сърце, който години наред е помагал без да очаква нищо в замяна. Но, за съжаление, понякога животът поставя на изпитание точно хората, които винаги първи се притичват на помощ на другите. Днес, именно Веско има нужда от помощта ни.

Спасител

Веско беше сред спасителите, които участваха в мащабната акция по издирването на малкия Сашко край Перник и бе сред хората, които помогнаха той да бъде открит жив. Той е участвал в десетки спасителни операции, издирвания и мисии, връщайки надежда на семейства в най-трудните им моменти.

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Битката

След тежък инцидент Веско е получил множество тежки травми и фрактури. Преминал е през сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но това е само началото. Предстоят още операции, продължително лечение, рехабилитация и възстановяване, които ще бъдат изключително тежки както физически, така и финансово. Днес той има нужда от помощта на другите.

Нека покажем, че когато един спасител изпадне в беда, цялата общност застава зад него. Всеки лев, всяко споделяне и всяка добра дума са крачка към неговото възстановяване.

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Основание: Покриване на медицински разходи

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Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи

Да помогнем на един млад мъж да се пребори за живота си