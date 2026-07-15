След пожара в "Екобулпак": София увеличава капацитета за рециклиране

Успяхме да намерим подход, който не само дава незабавно решение в кризисния момент сега, но и ще увеличи общинския капацитет за рециклиране за в бъдеще. Това заяви кметът на София Васил Терзиев по повод възстановяването на обслужването на жълтите контейнери за разделно събиране след пожара в инсталацията на "Екобулпак". Заместник-кметът по екология Николай Неделков внася доклад до Столичния общински съвет (СОС) с предложение общинската площадка за сортиране на разделно събрани отпадъци в Суходол временно да бъде отдадена под наем, за да бъде изграден нов капацитет за предварително третиране.

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„Още от 10 юли обслужването на жълтите контейнери в засегнатите 14 района беше възстановено. В момента екипите наваксват пропуснатите курсове и постепенно системата се връща към нормалния си ритъм. На част от местата вече се работи по обичайните графици, а на други продължава почистването на натрупаните количества. Обслужването на зелените контейнери за стъкло не е прекъсвало“, каза още Терзиев.

След пожара в базата на "Екобулпак" Столична община проведе поредица от разговори с оператора и други партньори, в резултат на които беше намерено временно решение за възстановяване на обслужването. Разделно събраните отпадъци от опаковки временно ще се транспортират за сортиране в базите на „Унитрейд“ в Божурище и Нови Искър, което позволи обслужването на жълтите контейнери да бъде възобновено още на 10 юли.

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Успоредно с това Столична община предприема и дългосрочни мерки. С доклад до Столичния общински съвет заместник-кметът Николай Неделков предлага общинската инфраструктура за сортиране на рециклируеми отпадъци в Суходол да бъде предоставена за временно ползване, където операторът да доизгради инсталация със собствени средства. Инвестицията няма да бъде за сметка на бюджета на Столична община, а след приключване на договора трайно изградените съоръжения ще останат собственост на общината и ще увеличат капацитета ѝ за реакция при подобни извънредни ситуации.

„Благодаря на всички софиянци, които проявиха търпение, дисциплина и разбиране през последните дни. Вашето съдействие наистина помогна. Тази криза показа колко лесно един инцидент може да засегне система, която обслужва голяма част от София. Но показа и друго – когато институциите и партньорите работят бързо и координирано, могат да бъдат намерени решения“, заяви кметът.

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Терзиев подчерта още, че в Суходол няма да се депонират отпадъци. Депото е в последна фаза на рекултивация и ще бъде използвана единствено съществуващата инфраструктура за изграждане на инсталация за сортиране на разделно събрани отпадъци. Всички отпадъци, които не подлежат на оползотворяване, ще продължат да се транспортират до общинския завод за третиране на отпадъци и до действащото депо в Садината, както и досега.

Докладът ще бъде разгледан на заседанието на Столичния общински съвет на 23 юли, като общината очаква подкрепа за предложеното решение.