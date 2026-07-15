Съветник на Путин: Военноморските ядрени сили на Русия са в пълна бойна готовност

Руският диктатор Владимир Путин е привел военноморските ядрени сили в пълна бойна готовност. Това е заявил неговият съветник Николай Патрушев. Военноморските ядрени сили на Русия включват ядрени подводници със стратегически ядрени ракети, многоцелеви подводници, някои надводни кораби с потенциални ядрени оръжия и брегова поддържаща инфраструктура, пояснява телеграм-каналът Украйна сейчас. Новината бе публикувана и от изданието NEXTA.

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Ескалация на войната

Припомняме, че на 9 юли 2026 г. по информация на три източника, близки до Кремъл ударите с дронове на Украйна срещу руските петролни рафинерии и пристанища не са повлияли на стопанина на Кремъл в посока той да търси бърз изход от войната, а точно обратното - засилили са още повече решимостта му да продължи да воюва. Двама от тези източници подчертават, че Путин би могъл да ескалира войната. Един от тях, който се среща редовно с руския диктатор, твърди, че вероятността от ескалация през следващите месеци е „висока“.

🚨 BREAKING: Russia has placed its naval nuclear forces on full combat alert.



The announcement was made by Nikolai Patrushev, an aide to Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/VwXPv5SyvC — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026

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Един от събеседниците на агенцията също така заявява, че Владимир Путин „настоява упорито“ за постигането на ключова цел - превземането на останалата част от източния украински регион Донбас, където темпото на руското военно настъпление се забави през тази година. Там е "крепостният пояс" на украинците, който диктаторът не може да вземе под свой контрол не само по време на пълномащабната инвазия, но още от 2014 г.

Не иска мир

На 15 юли 2026 г. руският опозиционен активист Гари Каспаров - един от най-известните критици на Кремъл в изгнание, заяви, че руският президент Владимир Путин няма намерение да сключва мирно споразумение с Украйна и е по-вероятно вместо това да ескалира войната си след парламентарните избори в Москва през септември. Предупреждението му идва, след като Украйна засили атаките срещу руската военна логистика и енергийна инфраструктура. Според естонския външен министър Маргус Цахкна това е направило Русия "по-слаба" и Киев се надява, че би могъл да има превес на масата за преговори.

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