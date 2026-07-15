Преди 8 месеца: Звезда на Испания предрече, че "Ла Фурия Роха" ще играе финал на Мондиал 2026

Датата е 19 ноември 2026 година, а националният отбор на Испания точно си осигури място на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. След мача, донесъл класиране на "Ла Фурия Роха", една от звездите в състава на Луис де ла Фуенте отправи предупреждение към света. Педри публикува снимка в социалните си мрежи и уверено заяви намерението си да участва във финала на Мондиал 2026.

Педри предрече успеха на Испания на американска земя

Халфът публикува поредица от цифри "19/07/26", което не остави място за съмнение, тъй като те съответстват на датата на финала на Световното първенство - 19 юли 2026 г. Трябва да се отбележи, че чудото на Барса не е чужд на смелите изявления, свързани с испанския национален отбор. Преди последното Европейско първенство той направи подобна прогноза, която се оправда, когато "Ла Фурия Роха" спечели титлата.

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📲| Pedri via instagram stories



“19 07 26” pic.twitter.com/Kullqno1N1 — Pedri González Brasil | Fan Account (EM PAUSA) (@pedrigonzalezbr) November 18, 2025

Днес, осем месеца по-късно, прогнозата на Педри отново се сбъдна. Във вторник вечерта отборът на Луис де ла Фуенте се изправи срещу Франция в битка за място на големия финал. "Петлите" бяха сочени за големите фаворити за титлата тази година, след като имаха безгрешна кампания и разполагаха с играчи като Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе, в състава си. Индивидуалната класа на французите обаче беше напълно обезличена от колективния дух на Испания. Иберийците победиха с 2:0 и по този начин си осигуриха място на финала. Там те ще се изправят срещу победителя от двойката Англия - Аржентина.

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