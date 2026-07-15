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Русия призна: Не достигат 3 млн. работници

15 юли 2026, 14:49 часа 507 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Русия призна: Не достигат 3 млн. работници

Според руския министър на труда Антон Котяков, Русия трябва да привлече приблизително 3 милиона работници, включително оператори на промишлени съоръжения и машини, през следващите шест години. „Поглеждайки към 2032 г., виждаме, че ще трябва да привлечем приблизително 3 милиона допълнителни квалифицирани работници в икономиката“, каза Котяков по време на пресконференция на ТАСС.

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Най-търсените

Според него, най-търсените професии в момента включват механици (недостигът е 83 000), заварчици (33 000), машинисти (29 000), електротехници (25 000), зидари (над 10 000) и шивачки (85 000). Bloomberg Economics оцени настоящия недостиг на работна ръка в Русия на 1,5 милиона работници, сравними с населението на Екатеринбург или Новосибирск. 

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За да се справят с недостига на работна ръка, милиардерът Олег Дерипаска и академикът от Руската академия на науките Генадий Онишченко предложиха въвеждането на шестдневна работна седмица, докато министърът на икономическото развитие Максим Решетников призова за използване на труда на пенсионерите, от които в страната има над 40 милиона.

Извънреден труд

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В края на май руският диктатор Владимир Путин подписа закон, удвояващ лимита за извънреден труд до 240 часа годишно. Законът също така премахна забраната за отзоваване на работници от опасни и опасни производства от отпуск. На този фон 38% от руснаците съобщават, че редовно работят извънредно, докато средният извънреден труд е седем часа седмично. Проучване на Online Market Intelligence (OMI) показа, че отпускът извън нормалното работно време е официално документиран само в 37% от случаите.

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Освен това правителството на практика легализира практиката училищата в цяла Русия да отказват на деветокласниците възможността да продължат в гимназията и вместо това да ги насърчават да се записват в професионални колежи, позовавайки се на лоши академични резултати и недостиг на места.

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Снимка: iStock

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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