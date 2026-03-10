Войната в Украйна:

Трансферна цел на ЦСКА: Сигурен съм, че ще отида на много по-добро място!

Крилото на Славия Кристиян Балов ще търси постоянство в следващите мачове на отбора. Младежкият национал отбеляза два гола в последните два двубоя на отбора от Първа лига, спечелени съответно с 3:0 и 4:0 срещу Берое и Спартак Варна.

Крилото има 5 гола и 6 асистенции за Славия този сезон

„Надявам се да продължим така и да се поздравим с отборни и индивидуални награди. Гледам да не летя в облаците, до края на сезона има още доста мачове. Искам да съм на 100 процента за отбора. Говори се за постоянство и това е най-важното. Точно това ме кара да поддържам тази игра“, заяви Балов по време на пресконференция.

Той се надява да премине в чуждестранен отбор през лятото.

„Надявам се да направя трансфер някъде извън граница, дано да се случи. Доста хора гледат това, което правя и да го оценяват. Сигурен съм, че ще отида на много по-добро място, защото имам какво да надграждам. Мечтата ми от малък е да играя за Байерн Мюнхен. Надявам се в най-скоро време това да се случи“, каза още младежкият национал.

Балов говори и за работата си с треньора на "белите" Ратко Достанич.

„Имах доста дълъг период без гол. Това попадение срещу Берое ми вдъхна самочувствие на терена. Благодарение на Ратко Достанич съм в тази форма. Даде ми много във фаза защита. Амбицията ни е да сме в топ 5, излизаме за победа във всеки един двубой. Надявам се да продължим да побеждаваме. Хубаво е да има конкуренция в първенството. Мартин Георгиев и Исак Соле много ни липсват, но имахме и лош късмет в някои от двубоите при подновяване на шампионата“, категоричен е талантливият футболист.

Той коментира и предстоящия мач на Славия като гост срещу Локомотив София.

„Очаквам победа в този двубой. Излизаме за три точки и ще се раздадем на максимум. Всичко е възможно, ще покажем на какво сме способни. Навлизаме в ритъм. Ако може да продължи по-дълго тази серия, подобно на миналия полусезон“, завърши Кристиян Балов.

Крилото има 27 мача, 5 гола и 6 асистенции във всички турнири през настоящия сезон.

