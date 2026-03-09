Лайфстайл:

Емблематичният домакин на ЦСКА Бай Добри: Скоро пак ще съм при отбора!

Емблематичният домакин на ЦСКА Добри Димов изправи на нокти феновете на тима и всички в клуба, след като преди дни стана ясно, че е бил приет в болница. Оказа се, че той не се е чувствал добре и е трябвало да остане няколко дни в лечебното заведение, за да му бъдат направени необходимите изследвания и да се възстанови напълно от проблема, който го мъчи.

Бай Добри, както всички наричат емблемата на „армейците“, говори пред колегите от „Блиц“ като сподели, че е имал леко замайване и в момента се намира в неврологията на Трета градска болница в София. По думите му всичко вече е наред като се очаква съвсем скоро той да бъде изписан и да се прибере у дома. Добри Димов допълни, че скоро отново ще бъде до отбора на ЦСКА по пътя му най-важната част от сезона.

„Не, не. Няма такива лоши работи при мен, слава на Бога. Добре съм. Имах малко замайване и сега тъкмо чакам да ме изпишат от неврологията в Трета градска. Полежах четири-пет дни и лекарите ми помогнаха да се възстановя. Благодаря, че се обадихте. Благодаря и че хората се интересуват за мен. Скоро пак ще съм при отбора“, заяви Добри Димов.

