Доскорошен национал на България, желан от Левски, подсили Спартак Варна

Спартак Варна уреди първото си зимно попълнение. Централният защитник и национал на България Димо Кръстев от Фиорентина вече ще носи екипа на „соколите“. Той е 22-годишен и е висок 1,95 м.

Димо Кръстев е първото ново попълнение на Спартак

Добре дошъл, Димо Кръстев! Спартак Варна уреди първото си зимно попълнение! Централният защитник и национал на... Posted by FC Spartak Varna, ФК Спартак Варна on Thursday, January 8, 2026

Димо Кръстев е юноша на Нефтохимик. През месец март на 2019 година премина във Фиорентина и последователно бе преотстъпван на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза.

През 2020 г. е включен от престижното издание The Guardian в класацията Next Generation – 60-те най-големи таланта в света, родени през 2003 година.

Димо Кръстев е 3-кратен носител на Купата на Италия – Примавера, победител в Суперкупата на Италия – Примавера и участник и титуляр във финали на Купа Примавера.

„Добре дошъл, Димо Кръстев и винаги верен на каузата Спартак Варна!“, написаха от Спартак Варна на своята страница в социалните мрежи.

