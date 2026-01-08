България отново ще участва в турнир на ФИФА

Националният отбор по футбол на България ще вземе участие във второто издание на новия турнир на ФИФА – FIFA Series, съобщиха колегите от „Gong“. Надпреварата ще се проведе между 23 и 31 март, а Индонезия ще бъде домакин на турнира, в който ще бъдат разпределени „лъвовете“. Скоро това ще бъде официално потвърдено. България можеше да е домакин на група от турнира, като мачовете щяха да се играят в Пловдив.

Скоро ще обявят официално участието на България

В крайна сметка други девет страни бяха избрани за домакини – Индонезия, Австралия, Азербайджан, Казахстан, Мавриций, Нова Зеландия, Пуерто Рико, Руанда и Узбекистан. Към момента освен Индонезия, другият сигурен участник в турнира е Сейнт Китс и Невис. В най-скоро време се очаква официално да бъде обявено участието както на България, така и на още една държава. България вече игра в този турнир. „Лъвовете“ бяха част от първото издание на FIFA Series през март 2024 в Азербайджан.

Още: Тренираха мъчително в сняг със СССР за Световно по футбол, а после БКП разформирова националния отбор

Александър Димитров е запознат с футбола в Индонезия

Тогава бяхме в група с домакините, Танзания и Монголия. Победихме Танзания с 1:0 и направихме равенство 1:1 с Азербайджан. Националният селекционер Александър Димитров познава тазгодишния домакин Индонезия. Там той прекара част от кариерата си. Като футболист игра за Персипура от 2003 до 2006 г., а след това стана и помощник треньор в клуба. След това беше част и от треньорския щаб на националната селекция на Индонезия.

Още: Човек от фондация „Национали 94“ разкри състоянието на Боби Михайлов