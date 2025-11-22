Войната в Украйна:

22 ноември 2025, 13:28 часа 239 прочитания 0 коментара
ЦСКА пак ще е на загуба, за да се отърве от трансферно разочарование

В последно време българският футболен гранд ЦСКА инкасира множество финансови загуби, за да може да се отърве от поредица от трансферни разочарования и ненужни футболисти. На "Армията" бе направена рядко виждана чистка на футболисти, като много играчи бяха освободени при неизгодни за клубо условия. Сега изглежда, че ЦСКА може да регистрира нова финансова загуба, за да се отърве от поредното трансферно разочарование - Дейвид Сегер.

Никой не иска да плати 400 000 евро за Сегер

Според информация на "24 часа", ЦСКА ще е на загуба, ако опита да се отърве от Сегер през идния зимен трансферен прозорец. Шведът е бил предложен на няколко клуба, но нито един от тях не е бил съгласен да плати сумата, която дадоха "червените" за него през лятото. Сегер бе привлечен от тима на Йостер за 400 000 евро, но в момента неговата цена е по-ниска. Той има 13 мача от идването си в ЦСКА, но няма нито гол, нито асистенция за новия си тим, а в последните два мача остана резерва.

Дейвид Сегер

26-годишният Сегер излезе за пръв път зад граница с трансфера си в ЦСКА. Преди това той бе играл само за шведски отбори - Йостер, Осби, Норталие, Стоксунд, Солентуна и Йоребро. Шведът има трудности с адаптацията си към новия отбор, въпреки че бе налаган в доста от мачовете на "червените". Не е ясно дали Сегер попада в дългосрочните планове на ЦСКА, но дори и да не е така, клубът трудно ще го продаде на печалба през януари.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА зимен трансферен прозорец Дейвид Сегер
