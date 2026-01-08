Феновете на ЦСКА избраха своя №1 за първия полусезон

Феновете на ЦСКА избраха футболист №1 на тима за първия полусезон. Анкетата се проведе в новото мобилно приложение на „армейците“ като в нея взеха участие хиляди привърженици на родния гранд. За играч номер 1 на първия дял от първенството бе избран полузащитникът Джеймс Ето'о. Това съобщиха днес официално от „червения“ клуб. Той спечели вота с 45 процента от гласовете на ултрасите.

Ето'о е първи, Жордао е втори, а Годой е трети

На второ място феновете класираха друг полузащитник, който се представи много силно през есента – Бруно Жордао. Португалецът събра 22 процента от вота на привържениците. Третата позиция остана за новата голова машина на ЦСКА Леандро Годой. Кошмара обаче трябваше да се задоволи с едва 19 процента от гласовете на феновете. Един привърженик, който е гласувал за победителя в анкетата, пък ще получи специален подарък – подписана фланелка от любимия му футболист в отбора.

🏆 WINBET Играч на полусезона 🏆 Армейци, В периода 18.12. - 31.12. вие имахте възможност да гласувате в приложението... Posted by CSKA Sofia FC on Thursday, January 8, 2026

Камерунецът се представи много силно през есенния дял

Джеймс Ето'о стартира сезона с представяне на приливи и отливи, но с времето намери формата си и се превърна в един от водещите футболисти на ЦСКА. До момента през кампанията той има на сметката си общо 20 мача за „червените“ във всички турнири, в които е реализирал три попадения, а също така е направил и шест асистенции. Именно камерунецът донесе успеха на „армейците“ над големия съперник Левски, след като отбеляза единственото попадение в последното издание на Вечното дерби.

