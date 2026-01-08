Тим от Първа лига плати 16 000 евро на свой бивш футболист, за да се отърве от забрана на ФИФА

Ръководството на Спартак Варна е изчистило задълженията си към бившия футболист на тима Кристиан Илич и по този начин забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи ще падне. Както е известно халфът осъди варненци за неизплатени заплати в размер на 16 000 евро, което доведе до наказанието на варненския тим.

Спартак Варна ще може да картотекира нови играчи

„Уважаеми, Соколи Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Спартак Варна изплати дължимата сума към Кристиан Илич, с което всеки момент се очаква падне забраната от ФИФА за картотекиране на нови играчи. В следващите часове и дни очаквайте обявяването на новите попълнения на Спартак Варна!“, обявиха от клуба.

