Опитният нападател Фахд Ел Хумисти ще продължи кариерата си в ЦСКА 1948. Той има 13 гола в 19 мача за втория отбор на ПСЖ, а едва на 32 години ще напусне френските терени. Таранът е с марокански корени, а актуалният му отбор е следващият съперник на Монако за Купата на Франция – Орлеан, който се подвизава в третото ниво на местния футбол.

Цветомир Найденов обяви трансфера

Актуалният договор на Ел Хумисти е до края на настоящия сезон, така че пред Орлеан има три варианта – да го продаде сега срещу ниска трансферна сума, да го пусне без пари през лятото или да преподпише с футболиста.

При така стеклите се обстоятелства французите ще получат символична сума, ако не са се разделили с новото попълнение на ЦСКА 1948 по взаимно съгласие. Оценяван е на 300 000 евро от портала Transfermarkt.

За сделката намекна финансовият благодетел на ЦСКА 1948 – Цветомир Найденов. Във времето Ел Хумисти си е партнирал с играчи като Муса Диаби, Тимъти Уеа и Одсон Едуар като цената на тримата във времето е възлизала на цели 100 милиона евро.

