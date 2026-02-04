Герой от САЩ'94: Не изключвам ЦСКА от борбата за титлата в Първа лига

Един от героите на България от Световното първенство в САЩ през лятото на 1994 година коментира битката за титлата в родната Първа лига. Става въпрос за бившия краен защитник на „лъвовете“ Илиян Киряков. Той говори пред колегите от „Национален спортен клъстер“ като бе категоричен, че три отбора ще се борят за титлата този сезон, а един от тях ще е ЦСКА. По думите му „армейците“ са направили добра селекция и всичко може да се очаква.

Илиян Киряков в момента е помощник-треньор в Етър

В момента Илиян Киряков е помощник-треньор на Иван Иванов в Етър Велико Търново. 58-годишният бивш национал на България коментира и целите пред „болярите“ през настоящия сезон. Той бе категоричен, че тимът е пълен с млади момчета, които през тази кампания предимно ще се обиграват. Киряков допълни, че се надява по време на следващия сезон Етър да има по-високи цели като класиране в Първа лига.

„ЦСКА направи добри трансфери – всичко може да се очаква“

„Според мен три отбора ще се борят за първото място. Не изключвам и ЦСКА. Видяхте последните кръгове как отборът върви напред. Направиха добри трансфери, така че всичко може да се очаква. Амбициите на Етър са да бъдем колкото се може по-нагоре в класирането. В момента отборът е само от млади момчета. Задачата е обиграване и догодина предполагам, че целите ни ще са по-високи“, каза бившият национал на България.

