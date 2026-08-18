"Някои са принципни, други обаче се поддават на натиска": Лавров скръцна със зъби на Радев

"Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС". С тези думи руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер по отношение на Русия. По време на интервю за руската телевизия ВГТРК Лавров беше попитан за намерението на Радев да излезе от „Коалицията на желаещите“ и за позицията му, че войната трябва да бъде решена по дипломатически път.

"Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска", допълни той.

Иначе руският външен министър Сергей Лавров даде обширно интервю, което беше публикувано на сайта на външното министерство на Русия, в което засегна отношенията на Москва с редица държави, политиката на Европейския съюз, войната в Украйна и контактите със САЩ. Той коментира и лични теми, свързани с работата си като дипломат и влиянието на семейството върху характера му.

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Лавров отхвърли възможността Русия просто да прекрати бойните действия по настоящата линия на съприкосновение, като заяви, че според Москва е необходимо "дългосрочно, надеждно и устойчиво уреждане".

Сърбия, Вучич и натискът от ЕС

По повод отношенията между Сърбия и Украйна Лавров заяви, че президентът Александър Вучич е под сериозен натиск от Европейския съюз. "На президента на Сърбия Александър Вучич не му е лесно. Той е много опитен политик и е привърженик на курса към европейска интеграция", каза Лавров.

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Според него ЕС поставя две основни условия пред Белград – признаване на независимостта на Косово и присъединяване към действията и решенията на съюза спрямо Русия. Лавров заяви, че Москва продава газ на Сърбия при "много изгодни цени" и не поставя политически условия, с изключение на настояването Белград да не участва във въоръжаването на Украйна. Той предположи, че решението на Вучич да приеме Зеленски е било опит да намали натиска от ЕС.

За Уиткоф, Къшнър и влиянието им върху Тръмп

Попитан дали Стив Уиткоф и Джаред Къшнър могат да влияят на президента на САЩ Доналд Тръмп, Лавров отговори, че щом им е гласувано подобно доверие, очевидно те имат влияние върху него. "Ние не отказваме да разговаряме с тях. Ако дойдат, те знаят, че президентът на Русия Владимир Путин е готов отново да ги приеме. Друг е въпросът с какво ще дойдат", заяви той.

Лавров разказа, че при предишно посещение Уиткоф донесъл предложения от Тръмп, които Путин разгледал, а по-късно, по време на среща в Аляска, според Лавров руският президент заявил, че приема предложенията в първоначалния им вид. След това обаче, по думите му, последвали санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", а лидери на ЕС и НАТО заедно със Зеленски посетили Вашингтон.

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В отговор на въпрос защо Русия не поставя ултиматум на САЩ заради предполагаемото им участие в украински удари по руска територия Лавров заяви: "Ние не поставяме ултиматуми". Той уточни, че Русия е изпратила до Държавния департамент на САЩ редица въпроси, включително за предоставянето на разузнавателни данни и за това, което Москва определя като по-дълбоко американско участие в удари по цели на руска територия.