“Елиминирането на олигархията” се отлага: ДБ предупреди за ББР, Орлин Алексиев и Пеевски

„Демократична България“ алармира, че предстои смяна в ръководството на Българската банка за развитие (ББР), а деолигархизацията според тях явно върви с пълна сила - чрез верни пионки на олигаргията. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Повод за тяхното твърдение е смяната на трима от членовете на управителния съвет на ББР. От ДБ ще изпратят сигнал до БНБ и Европейската централна банка, за да предотвратят "поредната фасадна смяна, маскирана като борба с олигархията, или както Иво Христов е заимствал от Зеленски - "деолигархизация".

„Предстои смяна на тримата членове на управителния съвет на Българската банка за развитие - в това само по себе си няма нищо лошо. Но да видим как и с кого. Управителният съвет на банката се сменя от надзорния съвет. Да видим кои са в надзорния съвет: двама човека на Пеевски и един на Орлин Алексиев,“ заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Какво имат предвид от ДБ?

От формацията посочват, че по-конкретно става въпрос за следното:

1. Горица Кожарева, за която Калин Стоянов беше единственият възможен министър на вътрешните работи, която осуети ключови одити на Сметната палата, важни за Пеевски, и която беше инсталирана в надзора по времето на кабинета Желязков.

2. Лъчезар Борисов - зам.министър и после министър на икономиката в третия кабинет на Борисов. Преди това в надзора на ББР, където заедно със Стоян Мавродиев одобрявали от ония кредити, които после взеха главата на Мавродиев. Докато е бил в ръководството на министерството се случват всички схеми с милионите в ДКК и Монтажи - 500 млн. за язовири, които просто са откраднати.

3. Деляна Иванова - бивш депутат от "Има такъв народ", като според един от напусналите депутати през 2022 г., е от кръга Делта хил (на Орлин Алексиев).

Според ДБ, членовете на надзорния съвет се използват като трансмисия за назначаване на нови хора в управителния съвет на банката.

Според информация, публикувана от Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, новите хора в управителния съвет са:

1. Надя Кошинска, която е дълги години в Първа инвестиционна банка (нямаща нищо общо с олигархията!), и за която през 2023 г. става ясно че под нейно ръководство ПИБ опитва да източи от ББР 40 млн. лв. с фиктивни дружества (чрез мярка, въведена от ББР покрай Ковид). Надявам се не отива в ББР за да си вземе ПИБ тези 40 милиона, което беше спряно през 2023 г. Тук има и друг конфликт на интереси - ББР е акционер в ПИБ и ако толкова доверен кадър на ПИБ отиде да управлява ББР, това едва ли ще е в обществен интерес. Но Кошинска поне е единствената компетентна да управлява банка. Останалите назначения са управлявали единствено банкови клонове.

2. Костадин Каранлъков е бивш шеф на клона на Интернешънъл Асет Банк (която също няма нищо общо с никаква олихархия) в Смолян. Нещо повече - той е бивш член и общински председател на ГЕРБ в Смолян, както и председател на групата на ГЕРБ в общинския съвет там. И той има връзка с ББР, макар и косвена - преди много години бил е в борда на Пътстройинженеринг, която след смяна в собствеността се оказва също голям и проблемен кредитополучател на ББР по времето, когато милиони се раздаваха с обаждания от Пеевски.

3. Третият е напълно неизвестен, като има неофициална информация, че е бил шеф на клон на D-Bank (банка, която също по никакъв начин не е свързана с олигархия, с Пеевски или с каквото и да било друго). ОЩЕ: "На 101-ия ден толерансът на опозицията е изчерпан и "пактът за ненападение" е скъсан": Говори Елена Дариева (ВИДЕО)

Тестът за Радев

Според Ивайло Мирчев, ако "Прогресивна България" и Румен Радев действително искат деолигархизация, имат много прост тест:

1. Да освободят хората на Пеевски и Орлин Алексиев от Надзорния съвет.

2. Да назначат независим и професионален надзор, който няма да получава инструкции по партийни и бизнес телефони.

3. Преди да назначават нов Управителен съвет, да кажат каква точно банка искат да бъде ББР.

4. Банката да спре да захранва олигархията и бизнес кръговете около досегашния корупционен модел със свежи пари и да влезе в ролята си на банка, подпомагаща малкия и среден бизнес. ОЩЕ: "Някои са принципни, други обаче се поддават на натиска": Лавров скръцна със зъби на Радев