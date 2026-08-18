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След втората значима оставка в кабинета "Радев": Празнината вече е запълнена

18 август 2026, 16:33 часа 298 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
След втората значима оставка в кабинета "Радев": Празнината вече е запълнена

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на здравеопазването е назначен Николай Трифонов. Това съобщиха от правителствената пресслужба днес, 18 август, без обаче да предоставят допълнителни подробности. Не е представена и визитка на Николай Трифонов. Ясно е обаче, че тази рокада идва дни след като в правителството настъпи втора значима оставка от началото на мандата - на заместник-министъра на здравеопазването проф. Петко Салчев (на заглавната снимка). Той напусна по собствено желание.

Освободеното място от Салчев вече е запълнено

Салчев беше управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в периода 2020 – 2023 г., но през януари 2023 г. беше отстранен. Предложението тогава беше внесено от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Антон Тонев ("Продължаваме промяната"), Александър Симидчиев ("Демократична България") и Николай Благоев ("Български възход").

Източникът на снимката е БГНЕС.

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"Разделихме се с министъра с много добри чувства и без скандали", каза Салчев за министър Катя Ивкова.

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От Министерския съвет потвърдиха, че решението за напускане е по негова инициатива, поради което премиерът го е освободил от длъжността.

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