"Това е най-антихуманното, некадърно и алчно правителство": Нинова за управленската програма на Радев (ВИДЕО)

"Огромен скандал с управленската програма на прогресистите! Намаляват минималната работна заплата, но запазват многохилядните заплати в бордовете. Потресаваща несправедливост! Записали са си го черно на бяло. Не им пука. Програмата им е клишета, но има едно конкретно нещо с конкретен срок: многохилядните заплати в бордовете няма да се замразяват и намаляват и през 2027 г." Това пише в профила си в социалните мрежи лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод публикуваната управленска програма на "Прогресивна България".

"В програмата пише, че до декември 2026 г. ще правят анализ и нова методика за заплатите. Това означава, че тази тема няма да присъства в бюджета за 2027, защото той се приема през ноември 2026. Анализът на регресистите още няма да е готов. Нагло и неморално! Правиха ли анализ на майчинството, детските, заплатите на медицинските сестри, акушерки, минимална заплата? Направо ги замразиха. Но на клиентелата си от службогонци и роднински назначения (НДК крещящ пример) "ще правят". Нищо няма да правят. Само номера за печелена на време. Да не говорим, че се готвят да намалят минималната заплата на близо 500 000 души с нова формула. Без да си мръднат пръста да озаптят цените, както обещаха и излъгаха. Това е най- антисоциалното и най-антихуманно, некадърно и алчно правителство", обяви още Нинова.

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Припомняме, че в началото на август ексклузивно в ефира на Студио Actualno Нинова обяви, че очаква социално недоволство и протести срещу Радев. "Досега се оправдаваха с предишните. А кои са те? Това сте пак вие. Двете ви зам.-министърки на финансите са тези, които правиха бюджетите на Борисов и Пеевски. Самият Гълъб Донев на няколко пъти е бил служебен премиер - не знае какво е състоянието на държавата ли? Че вие назначихте на ГЕРБ, ДПС и ИТН заместник-министри, областни управители, директори. Радев също е предишен, но сега надгражда тази съсипия, която бяха Борисов и Пеевски", каза Нинова.

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