Трима не стигат! ЦСКА назначи още един директор в търсене на изход от кризата

В Борисовата градина ще решават проблемите с нов член на ръководството. От днес ЦСКА има нов оперативен директор в лицето на Вангел Вангелов. Информацията бе съобщена от "Мач Телеграф". Вангелов, който доскоро бе председател на Управителния съвет на Ботев Враца, но изненадващо напусна, става поредния властимащ на "Армията". В момента "червените" имат трима директори в лицето на изпълнителния Радослав Златков, спортния Бойко Величков и техническия Михаил Александров.

Както бе споменато, Вангелов пристига в ЦСКА от Ботев Враца. Наскоро той изненадващо реши да не се кандидатира за нов мандат и прекрати ръководната си роля в "зеления" клуб. По всичко изглежда, че това негово решение не е било никак случайно, тъй като сега ще изпълнява ролята на оперативен директор на "армейците".

Преди дни столичният клуб направи друго важно назначение по високите етажи. "Червените" привлякоха Пламен Гетов, който ще работи в скаутския отдел на клуба, съобщи "Мач Телеграф". Той ще помага на главния скаут Методи Томанов, като на практика влиза на мястото на Радослав Здравков, който напусна през юли месец. Интересното, е че от ЦСКА не обявиха официално новината за влизането на Пламен Гетов в скаутското звено. Според "Тема Спорт" той заема поста вече три седмици. Гетов дори вече е бил изпратен на пъвата си мисия.