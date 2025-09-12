Войната в Украйна:

Разкритият "таен" нов скаут на ЦСКА, който е шампион с Левски, вече е бил пратен на мисия

12 септември 2025, 12:00 часа 311 прочитания 0 коментара
Разкритият "таен" нов скаут на ЦСКА, който е шампион с Левски, вече е бил пратен на мисия

Новият скаут в екипа на ЦСКАПламен Гетов, който не бе официално обявен от ръководството, вече работи активно по дадените му задачи. Бившият футболист на "армейците", Левски и Спартак Пловдив заема поста от три седмици, пише "Тема Спорт". Той дори е бил пратен на първата си мисия. Двукратният шампион на България е пътувал до Португалия, където е наблюдавал футболисти от местните първенства.

Гетов е пратен от ЦСКА в Португалия

Както е известно, от столичния гранд не обявиха официално новината за влизането на Гетов в скаутското звено. На практика легендата на родния футбол заменя Радослав Здравков, чието назначение също не бе оповестено, но съобщение за раздялата с него бе качено в официалните страници на ЦСКА.

Пламен Гетов

Иначе Пламен Гетов се завръща в ЦСКА след 37 години, след като носи червената фланелка през есента на 1988 г. Той има 15 мача с 10 гола за "армейците" в шампионския сезон 1988/89. Носител е на титлата и с Левски през 1993 г. За последно бе ръководител в Левски Лом, а преди това изпълняваше ролята на спортен директор в Спартак Вн през 2024 г. Работил е в Лудогорец с шефа на скаутите в ЦСКА Методи Томанов. Според "Тема Спорт" именно Гетов ще бъде пратен в Бразилия, за да гледа играчи за зимната селекция на "червените".

ОЩЕ: "И от самолет се вижда": Христо Стоичков посочи виновници за кризата в ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Пламен Гетов
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес