Разкритият "таен" нов скаут на ЦСКА, който е шампион с Левски, вече е бил пратен на мисия

Новият скаут в екипа на ЦСКА – Пламен Гетов, който не бе официално обявен от ръководството, вече работи активно по дадените му задачи. Бившият футболист на "армейците", Левски и Спартак Пловдив заема поста от три седмици, пише "Тема Спорт". Той дори е бил пратен на първата си мисия. Двукратният шампион на България е пътувал до Португалия, където е наблюдавал футболисти от местните първенства.

Гетов е пратен от ЦСКА в Португалия

Както е известно, от столичния гранд не обявиха официално новината за влизането на Гетов в скаутското звено. На практика легендата на родния футбол заменя Радослав Здравков, чието назначение също не бе оповестено, но съобщение за раздялата с него бе качено в официалните страници на ЦСКА.

Иначе Пламен Гетов се завръща в ЦСКА след 37 години, след като носи червената фланелка през есента на 1988 г. Той има 15 мача с 10 гола за "армейците" в шампионския сезон 1988/89. Носител е на титлата и с Левски през 1993 г. За последно бе ръководител в Левски Лом, а преди това изпълняваше ролята на спортен директор в Спартак Вн през 2024 г. Работил е в Лудогорец с шефа на скаутите в ЦСКА Методи Томанов. Според "Тема Спорт" именно Гетов ще бъде пратен в Бразилия, за да гледа играчи за зимната селекция на "червените".

ОЩЕ: "И от самолет се вижда": Христо Стоичков посочи виновници за кризата в ЦСКА