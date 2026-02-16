Бостънски брак: Триумф на женската подкрепа

Времето, в което живеем промени много разбирането за семейството, неговите форми и състав. Класическият брак също претърпява своите промени, а истината е, че все по-малко мъже и жени живеят според традициите. Съществува форма на съжителство, наречена "Бостънски брак", която през последните години възвръща популярността си, макар да съществува повече от 100 години.

Понятието

Понятието "Бостънски брак" означава дългосрочно съжителство на две жени. Като не става въпрос за състудентки от университета, които решават да си поделят наема, за да спестят пари. Връзката в „бостънския брак“ е много по-дълбока. Участниците в нея не просто споделят жилищно пространство – те съвместно управляват домакинството и бюджета, грижат се една за друга, общуват и посрещат гости. Всичко е като в обикновено семейство. Само че без мъж и без интимност.

Историческа справка

Според Оксфордския английски речник терминът произхожда от романа „Бостънци“ на американския писател Хенри Джеймс. Главните героини в неговата история са живели под един покрив и са били обединени не само в споделения си живот, но и от борбата за правата на жените. Може би авторът е бил вдъхновен от реалната ситуация в Бостън през 1880-те години, където подобни връзки са били доста често срещани и не са се смятали за уникални.

Самият термин е споменат за първи път през 1893 г. Използван е от суфражетката и феминистка Една Чейни в писмо до редактора на прогресивното списание Open Court. Тя пише, че постоянните връзки между приятелки, живеещи заедно, са станали нещо обичайно и дори са получили специално наименование: „Бостънски брак“.

Без негативите

Защо „Бостънският брак“? В края на 19 век това е било по-скоро необходимост, отколкото прищявка. Традиционният брак, дори най-щастливият, е свеждал жените до нивото на слугини. Жененият мъж е можел да продължи да се занимава с кариера и академични занимания, но от жената, дори най-образованата и талантлива, се е очаквало да изостави амбициите си и да стане домакиня, осигурявайки надежден „тил“ на съпруга си. Такива традиции са се запазили дори в тогавашните прогресивни среди на времето.

Днес жените могат да получат висше образование и да се занимават с всякакви научни изследвания. Но в миналото жените учени са били принудени да търсят алтернативи на традиционния брак. И по-голямата част от тях са избрали т. нар. „Бостънски брак". Днес патриархалните ценности са загубили позиции и бракът вече не отменя кариерата и образованието на жената. Въпреки това, „бостънските бракове“ продължават да съществуват по целия свят, в Америка, Европа и Австралия.

Бостънският брак днес

Често в "Бостънси брак" живеят студентки, които не могат да си позволят да наемат отделен апартамент и все още не са омъжени. По този начин намирането на съквартирантка се превръща в логичен вариант. Понякога това съжителство продължава няколко години. Този вид връзка им включват всичко, освен физическа интимност и влюбеност, тук основното е партньорството и приятелството.

Често "Бостънският брак" е популярен и сред възрастни жени, които са самотни и чиито деца отдавна са пораснали. За да освободят апартамента за някое от децата си или просто за да избегнат скуката, те могат да се нанесат някъде с друга жена и да споделят общо домакинство. Така на дамите им е по-малко скучно, спестяват пари и делят сметките. Освен това вечер винаги има с кого да си поговориш, има кой да ти донесе чаша вода или при здравословен проблем да извика линейка. По този начин "Бостънският брак" е едно взаимноизгодно партньорство.

За кого е подходящ

Австралийската писателка Кейси Едуардс, в своята колонка за The Sidney Morning Herald, предполага, че „бостънският брак“ може да бъде полезен за жените в определени етапи от живота.

Жени, които са напуснали дома си. В този случай Бостънският брак им помага по-лесно е да се справят с тревожността и самотата, които неизбежно възникват, когато започват нов житейски етап.

Млади разведени майки. Животът с приятел е начин да се излезе от социалната изолация и да се намери подкрепа. А ако и двете жени имат деца, майките могат да се заместват взаимно и да създадат безценни възможности за релаксация.

Самотни възрастни жени. В този случай приятелката се превръща в отсъстващо „семейство“ и другар.

Жени, уморени от „традиционни“ връзки. Съюзът с жена със сходни интереси ще предотврати самотата, но също така ще ви освободи от необходимостта да се придържате към конвенции. Например, няма да се налага да поддържате педантично външния си вид или да се уверявате, че съпругът ви винаги има готова вечеря.

Реалните случаи

„Много хора в брака носят всичко на плещите си, губят приятели, остават сами и депресирани. Но има и друг начин на живот.", споделя момиче, живеещо в Бостънски брак, пред изданието "Гласная". Този вид връзка помага на жените да отделят повече време за романтични връзки с мъже. Двете жени, възстановявайки се от разводите си, едновременно се регистрирали в сайт за запознанства, защото искали да „подправят ежедневието си“. Месец по-късно и двете изтрили приложението, заключавайки, че „е невъзможно да се намери нормален мъж“ там. Но все още помнят колко удобно било „да се редуват на срещи“.

Една от дамите, живееща в този вид брак споделя, че след развода си тя е запазила способността си да се влюбва, но може да „живее щастливо“ без романтични връзки.

София отбелязва, че животът с приятелката ѝ променил погледа ѝ към мъжете - преди се страхувала да бъде сама и се вкопчвала в неподходящи мъже за нея: "Сега изборът ми е по-осъзнат. За първи път в живота си започнах да мисля не за това дали някой ще ме хареса, а за това как бих се чувствала с него."

Анна споделя: "Не съм живяла в такъв вид отношения, но си давам сметка, че точно тази форма на съжителство ми е била нужна в трудните години по време на кризата на брака ми и последвалият развод. Дори имах приятелка, за която съм си мислела, че би било чудесно да живеем заедно и да се подкрепяме. Никога не направих това предложение от страх да не ме разбере неправилно. Сега съжалявам, вероятно животът ни щеше да протече по друг, по-лесен начин и с повече подкрепа. Заслужава си да се замислим как може да се подкрепяме повече."

Снимки: iStock