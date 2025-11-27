На търг: Митниците предлагат телефони, плочки и пердета

Агенция "Митници" продава задържани на турската граница контрабандни стоки. Сред тях има телефони, пердета и дори строителни материали.

Ведомството ще предложи на публичната разпродажба различни артикули, които вече не се използват за разследвания.

"Когато стоките не са фалшиви, когато не са акцизни тютюневи изделия, когато не са други стоки, които нарушават правата върху интелектуалната собственост, тогава се обявява тръжна процедура", обясни Диана Маркова от Агенция "Митници".

Няма нищо фалшиво

Става въпрос за търг с тайно наддаване за стоки, задържани на ГКПП "Капитан Андреево" в периода от 2021 до 2024 г. Нито една стока не е фалшива, гарантира Маркова.

"Една от най-големите групи съдържа 200 броя мобилни телефона. Има и детски смарт часовници, аксесоари за тях, калъфи, зарядни устройства. Тази група е с начална тръжна цена над 44 600 лева", допълни тя.

Уловката е, че артикулите не могат да се купуват по отделно, трябва да закупи цялата група.

"Желаещите да участват в търга трябва да подадат заявление, да внесат депозит от 20% от първоначално обявената тръжна цена и да участват по групи, те са общо 20", поясни Маркова.

Източник: БГНЕС

"В по-малка група, която се продава, има части за ловни пушки и машина за пълнене на патрони. Тя е с начална цена от малко над 320 лева", сподели Маркова.

Строителни материали и плочки

Сред артикулите има интересни неща. Като например строителни материали, керамични плочки и текстилни изделия. Сред тях са дрехи, обувки, платове, плат за перде.

Всеки, който иска да участва в търга, може да види стоките на място от 1 до 3 декември преди да подаде своите ценови оферти. Заявлението, ценовите оферти, както и депозита, трябва да се внесат до 5 декември, поясни Маркова, цитирана от Нова.

Стоките са контрабанда

Всички стоки са били задържани при опити за контрабанда, като са били укрити при преминаване през пункта.

"Традиционно месеците преди коледно-новогодишните празници са особено натоварени, трафикът е интензивен. На пункта работят всички трасета, той работи на максимален капацитет, обработват се на денонощие в двете посоки над 3000 товарни автомобила. През последните 2-3 години трафикът е изключително интензивен. Обработените товарни автомобили надхвърлят 1 милион за цяла година", коментира Маркова.