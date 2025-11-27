Мустафа Сангаре отсече: Оставам в Левски!

Голмайсторът на Левски Мустафа Сангаре зарадва феновете на тима, след като обяви, че ще остане в тима поне до края на сезона. Националът на Мали говори пред колегите от „7/8 ТВ“ като бе категоричен, че желанието му е да продължи да носи „синята“ фланелка. 26-годишният таран допълни, че целта му е столичният град да изпълни поставените цели, а чак след това ще мисли за трансфер зад граница.

Както е известно, през лятото към Сангаре имаше много сериозен интерес от страна на тунизийския Есперанс, който дори прати оферта за правата на нападателя. Тя обаче бе отхвърлена от шефовете на Левски и таранът остана на стадион „Георги Аспарухов“.

ОЩЕ: Само Христо Янев може да спре Левски | Точно попадение (ВИДЕО)

„Осем точки преднина са малко“

„Винаги има предложения във футбола. И през лятото дойдоха такива от добра финансова и футболна гледна точки. Президентът Наско Сираков тогава ми каза: „Мустафа, разчитаме на теб!“. А и самият аз исках да остана, за да направя още добри неща. Нямах проблеми. Желая да приключа сезона в Левски, да постигнем целите на клуба и когато нещата се получат, можем да мислим за трансфер“.

„Не искам да говоря с проценти за титла, защото осем точки преднина са малко. В момента всеки отбор може да стане шампион – ЦСКА, ЦСКА 1948, Лудогорец, а дори и Черно море. За мен миналия сезон бе първи в професионалния футбол. Адаптирах се много добре. Последователно при Генчев и сега с Веласкес. Помогнаха ми да се развия”.

„Необходимо бе време и през този сезон се чувствам много по-силен. Много съм благодарен на Левски, защото ми помогнаха да стигна до националния отбор на Мали. Това беше моя цел и сега ще преследвам друга. Треньорите ни имат характер и специфичен начин на работа. Имам отлични отношения с Веласкес и целия щаб“, обясни Мустафа Сангаре.

ОЩЕ: Сираков с ултиматум към ас на Левски, грози го съдбата на Анди Краев