Студио Actualno:

Мустафа Сангаре отсече: Оставам в Левски!

27 ноември 2025, 09:45 часа 204 прочитания 0 коментара
Мустафа Сангаре отсече: Оставам в Левски!

Голмайсторът на Левски Мустафа Сангаре зарадва феновете на тима, след като обяви, че ще остане в тима поне до края на сезона. Националът на Мали говори пред колегите от „7/8 ТВ“ като бе категоричен, че желанието му е да продължи да носи „синята“ фланелка. 26-годишният таран допълни, че целта му е столичният град да изпълни поставените цели, а чак след това ще мисли за трансфер зад граница.

Както е известно, през лятото към Сангаре имаше много сериозен интерес от страна на тунизийския Есперанс, който дори прати оферта за правата на нападателя. Тя обаче бе отхвърлена от шефовете на Левски и таранът остана на стадион „Георги Аспарухов“.

ОЩЕ: Само Христо Янев може да спре Левски | Точно попадение (ВИДЕО)

„Осем точки преднина са малко“

„Винаги има предложения във футбола. И през лятото дойдоха такива от добра финансова и футболна гледна точки. Президентът Наско Сираков тогава ми каза: „Мустафа, разчитаме на теб!“. А и самият аз исках да остана, за да направя още добри неща. Нямах проблеми. Желая да приключа сезона в Левски, да постигнем целите на клуба и когато нещата се получат, можем да мислим за трансфер“.

Левски Арда Кърджали Мустафа Сангаре

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

„Не искам да говоря с проценти за титла, защото осем точки преднина са малко. В момента всеки отбор може да стане шампион – ЦСКА, ЦСКА 1948, Лудогорец, а дори и Черно море. За мен миналия сезон бе първи в професионалния футбол. Адаптирах се много добре. Последователно при Генчев и сега с Веласкес. Помогнаха ми да се развия”.

„Необходимо бе време и през този сезон се чувствам много по-силен. Много съм благодарен на Левски, защото ми помогнаха да стигна до националния отбор на Мали. Това беше моя цел и сега ще преследвам друга. Треньорите ни имат характер и специфичен начин на работа. Имам отлични отношения с Веласкес и целия щаб“, обясни Мустафа Сангаре.

ОЩЕ: Сираков с ултиматум към ас на Левски, грози го съдбата на Анди Краев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Мустафа Сангаре
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес