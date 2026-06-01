Кабинетът "Радев":

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 01.06.2026

01 юни 2026, 9:26 часа 421 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 01.06.2026

Феновете на спорта у нас няма да останат разочаровани от днешния ден, който им е приготвил множество интересни събития, които могат да гледат по телевизията. Сред тях е контролата между националния отбор по футбол бна България и Черна гора. Също така предстоят още няколко приятелски срещи, които привържениците на футбола могат да наблюдават. Втория за годината турнир от Големия шлем Ролан Гарос също продължава, както и Европейското първенство по минфутбол.

Какво може да гледате по телевизията днес 

11:30 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 1

12:00 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 2

14:00 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 3

18:30 Минифутбол: Европейско първенство. БНТ 3

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

19:00 Футбол: България – Черна гора, БНТ

19:15 Баскетбол: Локомотив (Пд) – Балкан, МАХ Спорт 2

20:00 Футбол: Норвегия – Швеция, Диема спорт 3

20:00 Минифутбол: Европейско първенство, БНТ 3

20:30 Футбол: Турция – С. Македония, Диема спорт 2

21:30 Минифутбол: Европейско първенство, БНТ 3

21.45 Футбол: Австрия – Тунис, Диема спорт

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по футбол Ролан Гарос Черна гора отбор
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес