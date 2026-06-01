ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 01.06.2026

Феновете на спорта у нас няма да останат разочаровани от днешния ден, който им е приготвил множество интересни събития, които могат да гледат по телевизията. Сред тях е контролата между националния отбор по футбол бна България и Черна гора. Също така предстоят още няколко приятелски срещи, които привържениците на футбола могат да наблюдават. Втория за годината турнир от Големия шлем Ролан Гарос също продължава, както и Европейското първенство по минфутбол.

Какво може да гледате по телевизията днес

11:30 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 1

12:00 Тенис : Ролан Гарос, Евроспорт 2

14:00 Голф: Европейски тур, МАХ Спорт 3

18:30 Минифутбол: Европейско първенство. БНТ 3

19:00 Футбол: България – Черна гора, БНТ

19:15 Баскетбол: Локомотив (Пд) – Балкан, МАХ Спорт 2

20:00 Футбол: Норвегия – Швеция, Диема спорт 3

20:00 Минифутбол: Европейско първенство, БНТ 3

20:30 Футбол: Турция – С. Македония, Диема спорт 2

21:30 Минифутбол: Европейско първенство, БНТ 3

21.45 Футбол: Австрия – Тунис, Диема спорт