Изненада! Сашо Кадиев и Ивелина Чоева очакват първото си дете (СНИМКИ)

След като Сашо Кадиев и съпругата му Ивелина привлякоха вниманието на последователите си в социалните мрежи с екзотичните си кадри от Мароко, сега поводът да говорим за тях е още по-вълнуващ. Една от най-харесваните известни двойки у нас очаква първото си дете. Щастливата новина споделиха двамата заедно онлайн, чрез кадри от прекрасна фотосесия, публикувани в профилите им в социалните мрежи.

Снимките улавят трогателни моменти между двамата влюбени - на две от тях бъдещият баща е прегърнал нежно партньорката си. Акцентът пада върху напредналата ѝ бременност, като Кадиев е поставил ръцете си върху наедрялото коремче на жена си, оформяхки сърце с пръстите си. Към публикацията той добави и кратко, но достатъчно емоционално описание: "Любовта ни вече има сърчице, което бие заедно с нашите".

Известната двойка

Радостната вест мигновено предизвика лавина от мили пожелания, като десетки близки, знаменитости и фенове се включиха с поздравления към бъдещите родители.

Връзката между Сашо и Ивелина, която от години е в светлината на прожекторите, достигна своята кулминация със сватбата им през 2024 г.

Днес дългогодишната мечта на Кадиев за още едно дете е напът да се сбъдне. За модела това ще бъде първо дете, докато актьорът ще стане баща за втори път, след като вече се радва на прекрасна връзка с дъщеря си Кати от бившата си половинка Таня Тончева.

