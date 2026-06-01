България - Черна гора: Кога и къде да гледаме контролата на стадион "Христо Ботев" в Пловдив

Националният отбор по футбол на България излиза тази вечер срещу тима на Черна гора в контрола на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. И двата тима не се класираха за Световното първенство по футбол това лято, като сега ще трябва да изиграят мач без особен залог в края на дълъг сезон и преди почивката за новата кампания 2026/27. Александър Димитров и компания обаче изглеждат амбицирани да победят Черна гора, чийто тим се оказа костелив орех за нас в последните години.

Мачът България - Черна гора: Дата, начален час и ТВ

Откакто е получила независимостта си, Черна гора има най-много мачове с България – общо осем, всичките официални. Балансът е категорично в полза на черногорците, които имат три победи срещу една за „лъвовете“. В понеделник е мач номер 9 и първи приятелски. Разузнаване обаче кой знае в какви мащаби не е правено, разкри един от националите на Черна гора - Милан Роганович. "Лъвовете" пък са гледали последните четири мача на Черна гора, за да се подготвят.

Още: Респектиращо! България разби Франция и е на 1/4-финал на Европейското по минифутбол

В колко часа започва срещата на стадион "Христо Ботев" в Пловдив

Черна гора ще бъде без голямата си звезда Стеван Йоветич, който преговаря за нов клуб за следващия сезон. На 36 години той все още играе на висота, като записа 47 мача и 11 гола в Кипър, ставайки шампион на страната. За националния отбор има 37 гола в 91 мача. България пък е без контузените Десподов, Груев и Кръстев, като двама дебютанти влязоха в отбора. Срещата в Пловдив е на 1 юни от 19:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи контролата България - Черна гора

Мачът ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава срещата България - Черна гора, е БНТ 3. Можете да намерите новини и репортаж от двубоя и в спортната секция на Actualno.com, както и на спортния ни сайт Sportlive.bg.

Още: Александър Димитров го извика в националния, а той остана без клубен отбор