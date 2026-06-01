НОИ обяви кога ще бъдат изплатени пенсиите за юни

На 8 юни (понеделник) започва изплащането на пенсиите за месец юни в пощенските станции. На същата дата ще бъдат преведени и средствата по сметките на хората, които получават пенсиите си по банков път, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

От там уточняват, че през този месец за последно се прилага действащият към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането започва в началото и завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила в края на юли, пенсиите ще се изплащат в последния работен ден преди 7-о число, ако то е почивен ден.

За първи път новото правило ще бъде приложено през септември.

На 2 юни на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец май.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 юни (понеделник).