Тъжна вест: Почина Боби Михайлов

31 март 2026, 11:42 часа 2125 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Легендарният капитан на националният отбор и вратар Борислав Михайлов е починал тази сутрин в София, потвърдиха от семейството на бившия шеф на футболния съюз. Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на 2025 г. след прекаран инсулт и в крайна сметка не успя да се възстанови. Той напусна този свят на 63 години.

Михайлов е една от най-емблематичните фигури за българския национален отбор със 102 мача за представителния ни тим и най-успешния вратар в историята на родния футбол. С основен принос за големите успехи на поколението, което записа големия успех и бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година. Флагман на неговото представяне по американските терени е четвъртфиналът срещу Мексико, когато се превръща в герой с две спасени дузпи. Участник също така и на Мондиал 86' в Мексико, където записва четири мача.

В клубната си кариера е трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски и Футболист на годината за 1986 г. Със синята фланелка има осем сезона зад гърба си, а след това играе в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-е години на миналия век се завръща в България, за да облече фланелката на Ботев за два сезона преди да се отправи към английския Рединг. В края на столетието се завръща отново на родна земя, за да играе един полусезон в Славия преди да завърши кариерата си в швейцарския Цюрих.

След края на състезателната си дейност започва тази му на футболен ръководител. От 2000-ата година е член на Изпълкома на Българския футболен съюз, а малко по-късно става и първи вицепрезидент. През 2005 година е избран за президент на Централата и с известно временно прекъсване остава на поста до 2023 г., когато подава оставка след огромно напрежение във футболните среди, включително и улични протести на фенове.

Синът на легендарния вратар Николай Михайлов потвърди тъжната новина, като помоли за уважение и респект към цялото семейство в този толкова тежък момент за тях.

Ивайло Илиев
