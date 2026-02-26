УЕФА ще наблюдава Радослав Гидженов

Малко след като получи наградата си за най-добър български съдия, Радослав Гидженов получи поредно признание за добрите си представяния. Този път от европейската футболна централа – УЕФА. Той е един от 10-тимата рефери, които ще бъдат под пряк мониторинг от Съдийската комисия към УЕФА. Това се случва, тъй като Гидженов попадна в програмата за ментори и таланти в Нион, Швейцария.

Радослав Гидженов ще бъде под мониторинг на СК на УЕФА

От Българския футболен съюз също отчетоха признанието: „След изключително успешна 2025 година и промоция в Първа група на УЕФА, един от най-прогресиращите рефери на България Радослав Гидженов получи ново признание от европейската футболна централа. 35 годишният пловдивчанин ще бъде част от 10-те съдии от Европа, които ще бъдат под пряк мониторинг на СК на УЕФА.

Още: Политкоректната УЕФА наказва на принципа "една жена каза"

Гидженов ще се нареди до съдии от Висшата лига и Бундеслигата

Гидженов заедно с представители на елита на Висшата лига на Англия и Германската Бундеслига попадна в програмата ментори и таланти, която стартира в Нион Швейцария през месец април и ще продължи в рамките на една година. Преди ден българският рефер отново ръководи на високо ниво 1/8-финален сблъсък от младежката Шампионска лига между отборите на Жилина (Словакия) и белгийския Брюж“. Въпреки недоволството на част от българската футболна общественост срещу Радослав Гидженов, той явно получава пълна подкрепа както от БФС, така и от УЕФА.

Още: "Гиджен, внимавай" става етикет на пролетния полусезон! Оттук нататък трябва много да се внимава"