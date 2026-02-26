Шефът на Арда разкри защо Попето си е тръгнал: имало ли е скандал с Тунчев?

След като Ивелин Попов напусна Арда Кърджали, много слухове по темата разбуниха духовете. Теории за причината Попето да напусне клуба от Първа лига се редяха една след друга, като дори се заговори за скандал с треньора Александър Тунчев. Собственикът на Арда Яшар Дурмушев даде интервю пред колегите от „Тема спорт“, в което разкри каква е причината Попов да напусне клуба и отрече слуховете за разрив в отношенията на футболиста с Тунчев.

Яшар Дурмушев: „Кърджали е далеч от София“

Ето какво каза Яшар Дурмушев: „Обявихме каква е причината за раздялата. Ивелин иска да е близо до семейството си, Кърджали е далеч от София. Няма нещо друго. Не е имало скандал между него и Александър Тунчев. Това не отговаря на истината. Раздялата се случи изцяло по желание на Ивелин. Приятелски си стиснахме ръцете. Той заслужава само адмирации, защото дойде и ясно обясни, че иска да е близо до семейството си и че децата му липсват.

Още: Кареасо окончателно приключи с България

Раздялата между Попето и Арда изненада всички

Но за скандал с Александър Тунчев са измишльотини. Няма нищо такова. Всичко е наред в Арда и тимът продължава да гони целите си“. Раздялата между Ивелин Попов и Арда Кърджали изненада не само хората в клуба, а и българската футбола общественост, тъй като преди дни Яшар Дурмушев заяви, че Попето може да остане в Арда при евентуално спечелване на Купата на България.

Още: Гонзо призна най-големия пропуск на БФС - готов е да обърне "пирамидата" във футбола