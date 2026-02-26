Отбор от италианската Серия А си хареса двама футболисти на ЦСКА

Отбор от италианската Серия А проявява интерес към двама футболисти на ЦСКА! Става дума за тима на Болоня, който е хвърлил око на Петко Панайотов и Теодор Иванов, твърди "Тема Спорт". Двамата са привлекли вниманието на осмия в класирането в Серия А с добрите си изяви в последно време. Специално Панайотов грабна вниманието със силното си включване срещу Славия, където бе много активен и даде асистенция за фамозния гол на Алехандро Пиедраита.

Скаут на Болоня остана впечатлен от Петко Панайотов и Теодор Иванов

Теодор Иванов пък е титуляр в отбраната на ЦСКА от началото на пролетния дял, като е стабилен в отбрана. ЦСКА не допусна гол в трети пореден мач, като младият български защитник има основна заслуга за това. Двамата младежки национали са направили впечатление на скаут на Болоня, който е присъствал на мача между ЦСКА и Славия. Всъщност той е пътувал, за да гледа Кристиян Балов от Славия, но е останал очарован от двамата футболисти на "червените".

Трябва да се отбележи, че в миналото Болоня привлече играч на ЦСКА - Валентин Антов. Той замина за Италия през пролетта на 2021 г. под наем с опция за закупуване, но в крайна сметка италианците не се възползваха от тази опция. Иначе в Болоня са играли и българите Николай Илиев и Андрей Гълъбинов.

