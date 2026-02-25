"Не съм готов за министър": Димитър Бербатов разкри приоритетите си като съветник на премиера

Голмайстор №1 в историята на националния отбор по футбол на България Димитър Бербатов говори преди началото на церемонията за награждаване на най-добрите спортисти и треньори у нас. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед смята, че не е готов за министър на младежта и спорта, но се чувства уверен като съветник на премиера Андрей Гюров за младежта и спорта. Бербатов разясни какви действия ще предприеме в новата си длъжност.

Целта на Бербатов е изготвяне на стратегически документ

“Удоволствие е да бъда тук, като всяка година. Да наградим най-добрите спортисти на България, да продължават с успехите и да надграждат, разбира се. Но всичко това трябва да се случи с помощта на държавата. И вече в тази позиция, в която съм аз като съветник на премиера за младежта и спорта, ще се опитам да помогна в тази насока и държавата да бъде този партньор, който трябва. Да помогнем на всички наши шампиони по-често да правят своите големи успехи", започна Бербатов.

“Винаги се опитвам да бъда реалист и когато знам, че не съм подготвен за дадена позиция, няма смисъл да бъда на нея. Затова всъщност тази спекулация, въпреки че може да има доза истина в нея, човек трябва да е честен със себе си и да признае кога не е готов. Аз все още не съм готов, но в позицията, в която съм към момента, мога да помогна, тъй като цял живот съм в спорта, цял живот съм около шампиони", смята той.

"Имам допирни точки и контакти, имам и своето мнение. Ще бъде полезно и за мен да натрупам опит в комуникациите с федерациите. Тяхното мнение всъщност е най-важно. И затова моята идея е да видим какво те ще кажат с един стратегически документ, който ще им бъде изпратен, и с анкета, която да бъде попълнена с предложение и идеи. Да се направи една рамка, която да бъде завещание за следващото редовно правителство - да стъпят на нея, да я разширят, надградят, да я променят, ако искат, но да започне да се работи за бъдещето на българския спорт", уверен е легендарният футболист.

"Няма как да кажа, че съм запознат с проблемите на федерациите. Те ще бъдат тези, които ще ги споделят на държавата. За да може след това, когато се знаят фактическите проблеми, които са споделени от ръководителите, и знаеш какви са, можеш да преминеш към нужните крачки, за да бъдат решени", обясни Димитър Бербатов.

