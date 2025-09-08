Войната в Украйна:

Двете Суперкупи на Испания, които Барселона спечели с основна заслуга на Стоичков

08 септември 2025, 17:05 часа 418 прочитания 0 коментара
"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Българският кавалер на "Златната топка" Христо Стоичков може да се похвали с богата витрина от отборни и индивидуални награди. Сред тях блестят 4 Суперкупи на Испания, завоювани с Барселона. Те са спечелени през 1991, 1992, 1994 и 1996 година. За две от тях - тази месец след "лудото американско лято" и последната, Камата е с основен принос заради своите попадения.

Приносите на Стоичков за две Суперкупи на Барса

В края на август 1994 година победителят в Ла Лига Барселона се изправя срещу носителя на Купата на страната Реал Сарагоса в спор за Суперкупата на Испания. В първия мач на 27 август каталунците постигат успех с 2:0 при визитата си на Естадио Ла Ромареда. В 45-ата минута Стоичков открива резултата, а през второто полувреме Амор удвоява аванса на Барса.

Реваншът на "Камп Ноу" на 30 август се развива много по-драматично. На почивката "лос кулес" изостават с 1:3, но Стоичков успокоява страстите след паузата. В 50-ата минута Ел Булгаро Феномено намалява изоставането на тима си, а малко по-късно възстановява паритета от дузпа. В последните минути на сблъсъка Великата осмица подава на празна врата на Чиги Бегиристайн, който се разписва. Барселона губи срещата с инфарктното 4:5, но с общ резултат 6:5 триумфира! Така в двата мача за Суперкупата на Испания Камата вкарва 3 гола, които са от критично значение за поредния трофей на каталунския гранд!

Две години по-късно - в края на август месец 1996-а Барса и Атлетико Мадрид се изправят един срещу друг в два двубоя, за да определят носителя на Суперкупата на Испания. През пролетта на същата година "дюшекчиите" правят паметен дубъл с Любо Пенев в редиците, а каталунският гранд е финалист за Купата на Краля.

В първата срещата "блаугранас" разбиват гостуващия съперник с 5:2, като две от попаденията са на Роналдо Феномена. В реванша на 28 август в Мадрид Атлетико печели с 3:1. Единственото попадение за "лос кулес" реализира Христо Стоичков. Така с общ резултат 6:5 Барса триумфира за Суперкупата. И отново ценен се оказва голът на Модерния ляв.

Автор: Джем Юмеров

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Барселона Христо Стоичков Суперкупа на Испания Пас към миналото Спортни рубрики Actualno.com
