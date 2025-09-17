Войната в Украйна:

Официално: 3-кратен Футболист №1 на България бързо си намери нов тим в Първа лига! Готов е за ЦСКА

Трикратният Футболист №1 на България Ивелин Попов официално премина като свободен агент в Арда Кърджали. Бившият лидер на Ботев Пловдив бе освободен от "канарчетата" на 8 септември и след десетина дни парафира контракт с "небесносините". Попето е подписал договор до края на настоящия сезон. При представянето му от клуба обявиха, че очакват опитният полузащитник да е на линия за предстоящия двубой с ЦСКА.

"След среща ръководството на клуба Попов и ПФК Арда сложиха подпис под контракта, който е със срок до лятото на 2026. Ивелин Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за утрешния двубой с ЦСКА, който ще се играе от 17:30 часа в Стара Загора", информираха от Арда.

Попов си тръгна от "Колежа", тъй като не бе доволен от периферната си роля в състава, с оглед на обещанията от собственика Илиян Филипов преди началото на сезона. Бизнесменът беше заявил, че ще гради отбор и клуб около бившия национал, но явно обстоятелствата са се променили.

Впоследствие Попето бе сериозно свързван с трансфер в Локомотив София. Наставникът на столичния тим Станислав Генчев обаче потуши слуховете, заявявайки, че двете страни са водили преговори през лятото, но не и сега. Сега обаче Ивелин Попов акостира в Кърджали. Той е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на България, както и още една с Ботев Пловдив. За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, като е бил и негов дългогодишен капитан. 

Джем Юмеров
