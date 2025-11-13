Любопитно:

Украинец изгърмял с допинг в българския футбол - пробвали да подменят пробата, а после прикрили случая

Бившият украински футболист на Спартак Варна - Денис Баланюк, е бил хванат с допинг през пролетта на 2023 година, като е бил направен опит да се подмени пробата, а после пък са прикрили случая. Това съобщават колегите от Sportal.bg. В крайна сметка през тази година Баланюк е получил 4-годишно наказание, наложено му със задна дата от 23 май 2023 г. Това е била и причината за изненадващата раздяла на Спартак с Баланюк в края на сезон 2022/23 от българския футбол.

Денис Баланюк изигра 24 мача, в които вкара 5 гола и даде 2 асистенции през сезон 2022/23. На 22 май той е бил подложен на допинг проверка след мач с Хебър. Три дни по-късно той пак е тестван - след двубой с Берое. По-късно е установено, че пробите не съвпадат и не са на един и същ човек, което означава, че една от пробите е била подменена - оказва се, че е тази след мача с Хебър.

Баланюк отрича да е подменял шишенца, но Спортният арбитражен съд в Лозана го признава за виновен. Това довежда и до 4-годишното наказание от ФИФА, което може да бъде обжалвано в Лозана. Интересното е, че през същия сезон и друг футболист от елита на българския футбол изгърмя с допинг. Това бе Георги Йомов от тима на ЦСКА, който също получи 4-годишно наказание. Той бе във ВИП сектора на стадион "Васил Левски" на последното Вечно дерби, спечелено от ЦСКА с 1:0.

