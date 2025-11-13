„В Левски винаги се играе под напрежение – дори и през почивните дни“

Бившият голмайстор на Левски Емил Ангелов коментира представянето на „сините“ във Вечното дерби с ЦСКА. Както е известно, тимът на Хулио Веласкес отстъпи пред големия съперник с 0:1 след гол на Джеймс Ето'о. Бабангида, както всички наричат Ангелов, обаче е категоричен, че нищо толкова страшно не се е случило. Той говори пред колегите от „Мач Телеграф“ като заяви, че „сините“ трябва да продължат да играят с всички сили в първенството, въпреки че преките им конкуренти не успяха да скъсят дистанцията с тях.

Емил Ангелов допълни, че футболистите на Левски трябва да са наясно, че този клуб винаги се играе под напрежение – дори и в през почивните дни. Бившият голмайстор също така изрази задоволството си, че сега има пауза за националните отбори, тъй като в последните месеци на състезателите на Хулио Веласкес им се натрупаха доста мачове и се нуждаят от почивка.

"Не е станало нищо кой знае какво"

„В много дерби мачове се е случвало този, който е по-слаб на хартия, да спечели. Сега Левски трябва да продължи напред. Първи сме и печелим мачовете си. Нормално е понякога да има и такива срещи. Реално погледнато Левски не игра толкова слабо през първа част. Разковничето беше след сблъсъците през второто полувреме. Мачът се изнерви много и футболистите започнаха да се разправят едни с други. Може би там дербито се промени“.

„Не мога да кажа дали Веласкес някъде е сбъркал. Може и така да е, но той си знае най-добре. Това, което видях, е, че в нападение липсваха ударите от страна на Левски. Не бяха особено много. Липсваха атаките по фланговете. Много неща куцаха. Имаше здрава борба в средата на терена. Блъскане и скандали. ЦСКА се беше прибрал в своята половина и разчиташе на контраатаки. Личеше си, че нямаха толкова голямо самочувствие още в началото на мача. Стигнаха до едно положение и то влезе“.

„Усетих лек тактически дисбаланс в играта на „сините“ и затова загубихме мача. В крайна сметка не е станало нищо кой знае какво. Сега идва паузата. Бих казал точно навреме за Левски. Натрупаха се доста мачове. На футболистите на Левски трябва да им е ясно, че в този клуб винаги се играе под напрежение. Дори и през почивните дни. Сега е този момент, в който трябва да си починат и после отново да се върнат с всички сили в първенството. Левски нищо не е загубил. Видяхме, че преките ни конкуренти за титлата също загубиха срещите си. Разликата с другите отбори е същата, каквато беше и преди изминалия уикенд“, заяви бившият голмайстор на „сините“.

ОЩЕ: Ръководството на Левски договори раздялата с двама ненужни, бразилци също гледат към изхода на "Герена"