Защитник на ЦСКА: Още ме държат емоциите от дербито – това е нещо неописуемо

Един от защитниците на ЦСКА продължава да е под емоциите от победата над Левски във Вечното дерби на българския футбол. Става въпрос за 21-годишния централен бранител на „армейците“ Теодор Иванов. Младокът започна срещата като титуляр и се представи на много високо ниво като бе с основна заслуга за опазването на основния голмайстор на „сините“ - Мустафа Сангаре.

Теодор Иванов за първи път участва във Вечното дерби

Теодор Иванов говори пред колегите от „Нова телевизия“ като бе категоричен, че чувството от победата във Вечното дерби е неописуемо. Той сподели, че е много доволен, че „червените“ са успели да спечелят срещата, която бе от изключително значение за тях. По думите му той и съотборниците му са оставили всичко на терена и това се е оказало ключово за триумфа в двубоя. Иванов също така разкри и какъв съвет му е дал неговия баща – бившия капитан на ЦСКА Валентин Илиев.

"Всеки един от нас остави всичко на терена"

„Още ме държат емоциите от дербито, понеже това е нещо неописуемо за мен и за първи път ми се случва. Много се радвам, че успяхме да надделеем в този мач. Всеки един от нас остави всичко на терена и това ни помогна да победим. Баща ми е казал винаги да гледам на нивото на очите – нито нагоре, нито надолу“, заяви младият защитник.

