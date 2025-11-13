Любопитно:

Ръководството на Левски договори раздялата с двама ненужни, бразилци също гледат към изхода на „Герена“

13 ноември 2025, 11:18 часа 360 прочитания 0 коментара

Ръководството на Левски работи усилено по окомплектоването на състава за пролетния дял на шампионата. Както е известно, в момента „сините“ са лидер във временното класиране в Първа лига с 35 точки от 15 мача. Втори е тимът на ЦСКА 1948 с 30 пункта. Третата позиция е за отбора на Локомотив Пловдив, който има 27 точки. Шампионът на България в последните 14 години Лудогорец е на пето място с 24 пункта, но и мач по-малко от останалите тимове в челото.

Охене и Мислович ще си съберат багажа 

От Левски вече са набелязали играчи, които евентуално да привлекат по време на зимния трансферен прозорец, за да вдигнат качеството в състава н Хулио Веласкес. „Сините“ също така ще се разделят и с поне трима играчи. Става въпрос за Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович. Според колегите от „Мач Телеграф“ шефовете на „сините“ вече са договорили раздялата с последните двама. Всичко около прекратяването на контрактите им е уточнено като се очаква това да бъде обявено официално в първите дни на новата година.

Патрик Мислович Левски

Фабио Лима също гледа към изходя 

Ситуацията с Фабио Лима е малко по-различна, тъй като той е един от най-скъпоплатените футболисти на Левски и трудно ще склони да прекрати договора си без да получи солидна компенсация. Наскоро се заговори, че и друг бразилец гледа към изхода на „Герена“. Това е Рилдо. Той играе под наем при „сините“ от втородивизионния португалски Санта Клара. Кариоката обаче тотално разочарова с представянето си и е възможно Левски да го върне на иберийците още през зимата.

ОЩЕ: Силен ход от Хулио Веласкес! Подписа с агенти на световни звезди

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Карлос Охене Фабио Лима Патрик Мислович Рилдо
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес