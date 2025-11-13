Ръководството на Левски договори раздялата с двама ненужни, бразилци също гледат към изхода на „Герена“

Ръководството на Левски работи усилено по окомплектоването на състава за пролетния дял на шампионата. Както е известно, в момента „сините“ са лидер във временното класиране в Първа лига с 35 точки от 15 мача. Втори е тимът на ЦСКА 1948 с 30 пункта. Третата позиция е за отбора на Локомотив Пловдив, който има 27 точки. Шампионът на България в последните 14 години Лудогорец е на пето място с 24 пункта, но и мач по-малко от останалите тимове в челото.

Охене и Мислович ще си съберат багажа

От Левски вече са набелязали играчи, които евентуално да привлекат по време на зимния трансферен прозорец, за да вдигнат качеството в състава н Хулио Веласкес. „Сините“ също така ще се разделят и с поне трима играчи. Става въпрос за Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович. Според колегите от „Мач Телеграф“ шефовете на „сините“ вече са договорили раздялата с последните двама. Всичко около прекратяването на контрактите им е уточнено като се очаква това да бъде обявено официално в първите дни на новата година.

Фабио Лима също гледа към изходя

Ситуацията с Фабио Лима е малко по-различна, тъй като той е един от най-скъпоплатените футболисти на Левски и трудно ще склони да прекрати договора си без да получи солидна компенсация. Наскоро се заговори, че и друг бразилец гледа към изхода на „Герена“. Това е Рилдо. Той играе под наем при „сините“ от втородивизионния португалски Санта Клара. Кариоката обаче тотално разочарова с представянето си и е възможно Левски да го върне на иберийците още през зимата.

