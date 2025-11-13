Бивш съдия в Първа лига обяви ВАР за голямата грешка в дербито между Левски и ЦСКА

Бивш съдия в родната Първа лига обяви, че системата ВАР е голямата грешка във Вечното дерби на българския футбол между Левски и ЦСКА. Както е известно, малко след началото на второто полувреме на двубоя играчите на двата тима се хванаха за гушите, след като Георги Костадинов удари без топка Адриан Лапеня. Съдията Радослав Гидженов обаче реши да не показва червен картон на „синия“ халф, а вместо това даде четири жълти картона – по два на всеки тим.

Таско Тасков защити Радослав Гидженов

Таско Тасков, който дълги години бе съдия в Първа лига, е категоричен, че ВАР е допуснал сериозна грешка в дербито. Бившият рефер бе категоричен, че Георги Костадинов е трябвало да бъде изгонен за изцепката си. Тасков също така сподели, че бранителя на ЦСКА Лумбард Делова също е трябвало да бъде пратен под душовете, но с два жълти картона. По думите на бившия съдия Радослав Гидженов просто не е имал възможността да види всичко случващо се на терена и да прецени кой е виновен за сблъсъците.

Бившият съдия заяви, че Гидженов е трябвало да изгони двама играчи

„Костадинов прояви агресия, трудно е да се разбере как бута съперника – с гърди, с ръце… Но както и да го бута, е за наказание. Делова пък трябваше да бъде изгонен с втори жълт картон. ВАР обаче е голямата грешка в този мач. На терена е трудно да разбереш какво става, там всичко е много бързо, струпани са много хора. Няма как Гидженов да види всичко и на секундата да прецени кой е виновен“, заяви Таско Тасков.

