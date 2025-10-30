Юноша на Левски попари Янтра и прати ЦСКА 1948 на 1/8-финалите за Купата на България

ЦСКА 1948 се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на България, след като победи Янтра Габрово с 4:0 като гост. В герой за тима от Бистрица се превърна юношата на Левски Борислав Цонев. Опитният полузащитник реализира и двете попадения за своя тим, като се разписа по веднъж във всяко едно от двете полувремена на срещата. Третият гол бе дело на Георги Русев, който бе точен малко преди последния съдийски сигнал, а четвъртият на Жозе Витор в самия край на двубоя.

ЦСКА 1948 мина лесно през Габрово

ЦСКА 1948 стартира ударно мача като поведе още в осмата минута. Борислав Цонев се нагърби с изпълнение на фаул пред вратата на Янтра и с прецизен удар матира стража на Янтра. Секунди по-късно „ковачите“ можеха да изравнят, но изстрелът на Мартин Райнов бе блокиран от бранител на гостите.

Футболистите на Иван Стоянов продължиха да натискат съперника си и в 18-ата минута реализираха второ попадение в мача. То бе дело на Атанас Илиев. Голът обаче не бе зачетен, тъй като се оказа, че нападателят на ЦСКА 1948 е бил в засада.

Борислав Цонев блесна за тима от Бистрица

Малко след началото на второто полувреме ЦСКА 1948 нанесе втория си удар в мача. Велизар Къналян сгреши фатално и подари топката в краката на Борислав Цонев, който с левия крак не остави никакви шансове на Християн Василев.

Янтра отговори с добра атака, която обаче не бе завършена от Денислав Ангелов. В 82-ата минута Георги Русев реализира трети гол за ЦСКА 1948. В самия край на двубоя Жозе Витор се разписа и подпечата успеха на „червените“, който им гарантира участие на 1/8-финалите на турнира за Купата на България.

